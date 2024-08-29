Москва, 29 августа, 2024, 21:39 — ИА Регнум. Стратегия реализации молодежной политики на период до 2030 года направлена на создание условий для всестороннего развития молодых людей, заявил на заседании правительства 29 августа вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Petrov Sergey/Global Look Press Дмитрий Чернышенко

Он отметил, что документ разработали в том числе при участии молодежи. По его словам, к 2030 году в стране должна сформироваться система работы, которая обеспечит воспитание поколения ответственных и патриотически настроенных граждан. При этом важно, чтобы те поддерживали традиционные духовно-нравственные ценности, а также верили в возможность самореализации в России, подчеркнул вице-премьер.

Отдельную благодарность за активную роль в подготовке стратегии Чернышенко выразил первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко.

Вице-премьер проинформировал, что главным инструментом реализации стратегии станет новый национальный проект «Молодёжь и дети». Мероприятия в рамках стратегии будут связаны со многими сферами жизни молодых людей. Чернышенко отметил, что стратегия учитывает ценностные ориентиры, гражданственность и патриотизм, семейную культуру, здоровый образ жизни, образование, науку, творчество, занятость, а также профессиональное развитие и добровольческую деятельность.

«Реализация стратегии также позволит укрепить положительный образ России и авторитет российского молодёжного движения и на международном уровне, привлечь иностранную молодёжь к участию в наших инициативах и проектах», — сказал он.

Чернышенко добавил, что в начале 2025 года будет утверждён план реализации стратегии, а в регионах появятся соответствующие планы работы.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа правительство России утвердило стратегию реализации молодёжной политики до 2030 года. Пресс-служба правительства отметила, что к 2030 году планируется привлечь не менее 75% молодых людей к участию в проектах и программах стратегии.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение разработать стратегию развития образования до 2030 года. Данная программа должна будет работать в увязке с национальным проектом «Молодёжь и дети».