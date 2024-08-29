Брюссель, 29 августа, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Евросоюз на встрече глав МИД стран-членов не достиг соглашения об отмене ограничений на удары оружием Запада по России, заявил 29 августа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Monika Skolimowska/Global Look Press

«Министры обсудили снятие ограничений. Основной вывод такой, что это остаётся решением каждой отдельной страны-члена. Некоторые страны вообще решили не поставлять оружие Украине… Мы не пришли к единой европейской позиции», — сказал он.

29 августа Боррель заявлял, что призовёт страны ЕС снять все ограничения. Перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза он сказал, что поставляемое Западом Киеву оборудование должно использоваться для ударов по местам, откуда Россия наносит удары Украине.

Позднее политик заявил, что многие страны ЕС на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза поддержали атаку ВСУ на Курскую область. Также он призвал западные страны увеличить объёмы военной помощи киевскому режиму.

В беседе с ИА Регнум политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов ранее заявил, что призыв Борреля к полному снятию ограничений на удары ВСУ по территории России является призывом к эскалации конфликта и развязыванию ядерной войны.

Как передавало ИА Регнум, 31 мая чиновники в Киеве и Евросоюзе попросили президента США Джозефа Байдена разрешить украинским войскам наносить удары по всей территории России. Президент России Владимир Путин рекомендовал НАТО осознать серьёзность последствий таких решений. Глава государства заявил, что Россия готова применять оружие, в том числе ядерное, при возникновении опасности для существования российского государства, риске нанесения ущерба суверенитету и независимости страны.