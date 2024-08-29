Москва, 29 августа, 2024, 20:45 — ИА Регнум. В Москве задержали 23 мигрантов, которые принимали участие в потасовке на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

Belkin Alexey/Global Look Press

По данным представителей ведомства, вечером 28 августа в полицию поступило сообщение о конфликте на Жулебинском бульваре. На место происшествия прибыл наряд полиции. Правоохранители установили, что между иностранными гражданами произошел конфликт на фоне личной неприязни, который в итоге перерос в потасовку. Информации о пострадавших нет.

В связи с произошедшим отдел ОМВД России по району Выхино-Жулебино Москвы возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство»). Кроме того, в отношении 21 правонарушителя составили протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). В отношении ещё нескольких иностранцев составили договор о нарушении статьи 18.8 («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»).

В сообщении также сказано, что полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и привлечение к ответственности всех участников конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 28 августа во Владивостоке из-за массовой стычки жителей Владивостока и мигрантов было возбуждено уголовное дело по факту грубого нарушения общественного порядка и покушения на убийство. Детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в Москве таксист-мигрант напал на пассажирку, которая попросила его не смотреть видео за рулём. По словам пострадавшей, мужчина начал кричать на неё, обвинять в грубости, заявляя, что она не имеет права делать ему замечания, и высадил посреди оживлённой трассы.