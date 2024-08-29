Многие страны ЕС поддержали атаку ВСУ на Курскую область, заявил Боррель
Боррель заявил, что многие страны ЕС поддержали нападение ВСУ на Курскую область
Брюссель, 29 августа, 2024, 20:33 — ИА Регнум. Многие страны ЕС на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза поддержали атаку ВСУ на Курскую область, заявил 29 августа глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.
Также Боррель призвал западные страны увеличить объёмы военной помощи киевскому режиму.
«Многие страны поддерживают операцию в Курской области. Я заявил о необходимости увеличивать военные поставки», — сказал он.
Вместе с тем глава дипломатии ЕС заявил, что важность дипломатического подхода к урегулированию конфликта возрастает, и подчеркнул, что Евросоюз считает безальтернативным так называемый «план Зеленского».
Ранее в этот же день Боррель назвал нападение ВСУ на Курскую область «стратегическим мужеством» и призвал снять все ограничения на удары ВСУ по территории России западным оружием.
Как передавало ИА Регнум, ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. Противник на данном направлении потерял до 7450 человек, сообщило Минобороны 29 августа.
Следственный комитет информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников. Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками, подтвердил советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк. ЦРУ контактирует с киевскими властями, обсуждая действия ВСУ при атаке на Курскую область, признал 28 августа замдиректора управления Дэвид Коэн.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москве не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики.
Ранее Москва выражала готовность к диалогу по украинскому конфликту и выступала с соответствующими предложениями, но после того, как ВСУ атаковали Курскую область, разговоры о мирном урегулировании конфликта стали неактуальными, заявил 29 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров.