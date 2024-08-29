Брюссель, 29 августа, 2024, 20:33 — ИА Регнум. Многие страны ЕС на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза поддержали атаку ВСУ на Курскую область, заявил 29 августа глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Christian Charisius/Global Look Press

Также Боррель призвал западные страны увеличить объёмы военной помощи киевскому режиму.

«Многие страны поддерживают операцию в Курской области. Я заявил о необходимости увеличивать военные поставки», — сказал он.

Вместе с тем глава дипломатии ЕС заявил, что важность дипломатического подхода к урегулированию конфликта возрастает, и подчеркнул, что Евросоюз считает безальтернативным так называемый «план Зеленского».

Ранее в этот же день Боррель назвал нападение ВСУ на Курскую область «стратегическим мужеством» и призвал снять все ограничения на удары ВСУ по территории России западным оружием.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. Противник на данном направлении потерял до 7450 человек, сообщило Минобороны 29 августа.

Следственный комитет информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников. Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками, подтвердил советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк. ЦРУ контактирует с киевскими властями, обсуждая действия ВСУ при атаке на Курскую область, признал 28 августа замдиректора управления Дэвид Коэн.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москве не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики.

Ранее Москва выражала готовность к диалогу по украинскому конфликту и выступала с соответствующими предложениями, но после того, как ВСУ атаковали Курскую область, разговоры о мирном урегулировании конфликта стали неактуальными, заявил 29 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров.