Стаханов, ЛНР, 29 августа, 2024, 20:24 — ИА Регнум. Первый в Луганской Народной Республике «Добро. Центр» открылся в Стаханове на базе центра детско-юношеского творчества, сообщила администрация города.

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Центр будет оказывать поддержку местным проектам и фондам, а также предоставлять обучение волонтёрам и организаторам добровольческих сообществ. Это поможет объединить воедино возможности и инициативы всех добровольцев и волонтёров, сказано в сообщении.

«Без сомнения, работа Центра даст огромный толчок в развитии добровольческой деятельности в республике, так как у нас проживают добрые, отзывчивые и понимающие люди», — подчеркнула министр молодежной политики ЛНР Юлия Величко.

Работа по созданию «Добро. Центров» осуществляется по поручению президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» и Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки добровольчества «Регион добрых дел». Глава государства ранее отметил, что центры общественного развития «Добро. Центр» должны быть созданы во всех городах и других населенных пунктах России.