* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 29 августа, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Суд заменил арест украинскому олигарху Игорю Коломойскому (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) по одному из уголовных дел на залог размером 1,8 млрд грн (более 4 млрд рублей). Об этом 29 августа сообщает украинский телеканал «Общественное».

(сс) Справедливість. Анна Безулик Игорь Коломойский

«Бизнесмен Игорь Коломойский будет оставаться под стражей, хотя в одном из дел ему изменили меру пресечения с содержания под стражей на залог 1,877 миллиарда гривен», — сообщает телеканал.

Несмотря на это, Коломойский останется под стражей из-за наложенных на него арестов по другим делам. По информации телеканала, бизнесмен заявил, что не будет выплачивать залог, так как не имеет такой возможности.

Как передавало ИА Регнум, Коломойского задержали 2 сентября 2023 года и предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: о мошенничестве, а также легализации и отмывании имущества, полученного преступным путём. За вторым обвинением последовало третье — в получении доступа к денежным средствам и завладении чужим имуществом через злоупотребление служебным положением.

Уже 8 мая этого года Служба безопасности Украины (СБУ) информировала, что Коломойского могут приговорить к пожизненному заключению, он причастен к организации заказного убийства директора юридической компании в 2003 году.

2 июля российские приставы изъяли и передали в доход бюджета РФ акции двух компаний Коломойского и 503 объекта недвижимости должников по его делу.