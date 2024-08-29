Киев, 29 августа, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Украинский футбольный клуб «Шахтёр» сыграет с немецкими «Баварией» и «Боруссией» (Дортмунд) в групповом этапе Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась 29 августа.

IMAGO/Henning Rohlfs/Global Look Press

Также соперниками «Шахтёра» стали итальянские команды «Аталанта» и «Болонья», английский «Арсенал», швейцарский «Янг Бойз», голландский ПСВ и французский «Брест».

По новому регламенту турнира соперники проведут между собой на первом этапе Лиги чемпионов по одному матчу.

Как передавало ИА Регнум, украинский клуб, по-прежнему носящий название «Шахтёр» (Донецк), после 2014 года проводит игры во Львове, Киеве и других городах Украины, участвует в первенстве этой страны и представляет Украину в международных клубных турнирах.

В 2022 году глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял, что власти региона планируют воссоздать «Шахтёр» и восстановить «Донбасс-Арену», как только это станет возможным.

В октябре 2023 года украинские СМИ сообщили о побеге футболиста «Шахтёра» после матча юношеской Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 с «Антверпеном». По данным источника ИА Регнум, Александр Распутько вместе с семьёй сбежал в Россию через Турцию. Позднее украинский клуб отчислил игрока.