Москва, 29 августа, 2024, 18:46 — ИА Регнум. В центре Москвы гружёный самосвал продавил асфальт и повалился на бок.

Кадр из видео

«Из-за гружёного песком самосвала в Голиковском переулке произошел провал дорожного полотна, в эту яму угодила сама многотонная машина», — передаёт в Telegram-канале агентство «Москва».

Оно добавило, что сейчас грузовик достали, а место происшествия оцепили.

Как сообщало ИА Регнум, в центре Казани при провале грунта пострадала девушка. Прокуратура республики Татарстан проинформировала, что пострадавшая провалилась в обрушившийся грунт и получила травмы ног.

Ранее в Ижевске автомобиль провалился передними колёсами под асфальт. На фото, опубликованном в одном из местных сообществ, видно, что ВАЗ-2114 передними колёсами полностью ушёл в провал с водой. При этом была ли яма на проезжей части до инцидента или она образовалась в момент движения автомобиля, не уточнялось.