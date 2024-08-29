Санкт-Петербург, 29 августа, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Основатель мессенджера Telegram и миллиардер Павел Дуров уже семь лет не навещал своего отца-пенсионера, который проживает в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали соседи Валерия Дурова.

lukomore. org/Global Look Press Павел Дуров

По их словам, отец предпринимателя ведёт затворнический образ жизни. Соседка рассказала, что примерно пять лет назад родители основателя мессенджера разъехались без скандалов и ссор. Валерий остался жить в квартире, а мама Павла и её старший сын Николай уехали. Соседи отметили, что в юности Павел был вежливым и обходительным, в то время как его брат был «не от мира сего». По их словам, мать всегда водила старшего сына за ручку.

«О том, как она возится с Николаем, как с маленьким, у нас все шушукались. А Дуров-старший живёт тут до сих пор. Он еле-еле ходит, старенький уже», — передаёт слова соседки KP.RU,

Женщина добавила, что дети к мужчине не приезжают.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. евро за администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. В прокуратуре Парижа пояснили, что миллиардер обвиняется в десяти уголовных преступлениях и правонарушениях.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест предпринимателя не является политическим решением.

28 августа суд в Париже отпустил Дурова под надзор, ему запрещено покидать Францию. При этом он должен внести залог в размере 5 млн евро, а также дважды в неделю отмечаться в полицейском участке.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не осведомлён, в чём конкретно обвиняется основатель мессенджера.