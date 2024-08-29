Варшава, 29 августа, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Главу МИД Украины Дмитрия Кулебу следует объявить в Польше персоной нон грата из-за его слов о Волынской резне, заявил 29 августа депутат парламента Польши Януш Ковальский.

Yevhen Kotenko/Global Look Press Дмитрий Кулеба

Кулеба, ранее отвечая на вопрос, когда Киев проведёт эксгумацию жертв Волынской резни, заявил о необходимости «увековечить память украинцев», тем самым намекнув, по мнению польских СМИ, на принятое Варшавой решение о сносе памятника «Украинской повстанческой армии» (УПА, экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Этого политика нужно объявить персоной нон грата в Польше. Он должен немедленно покинуть нашу страну!» — написал Ковальский на своей странице в X (Twitter).

Как передавало ИА Регнум, глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее пригрозил Киеву, что Украину не примут в Евросоюз, пока не будет разрешён вопрос о Волынской резне. По его словам, в отношениях между Варшавой и Киевом «не всё идеально» из-за нерешённых исторических вопросов. В ответ член комитета Верховной рады по гуманитарной и информационной политике Николай Княжицкий назвал вопрос Волынской трагедии «выдумкой» и «пиаром на словах».

Польский судья Томаш Шмидт, вынужденный бежать из Польши в Белоруссию и просить защиты из-за своей политической позиции, в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой отмечал, что киевский режим не даёт разрешения на перезахоронение жертв Волынской резни, потому что это невыгодно для Украины. Он добавил, что в случае, если бы останки начали переносить, весь мир увидел бы, что украинские националисты делали с мирным населением в период Второй мировой войны.

В феврале 1943 года националисты начали на Западной Украине акцию по уничтожению польского населения Волыни, кульминацией которой стали события 11 июля 1943 года, когда отряды УПА атаковали порядка 100 польских населённых пунктов. Эти события назвали Волынской резнёй, её жертвами стали 100 тыс. мирных жителей. В Варшаве считают эти события геноцидом.