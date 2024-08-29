Москва, 29 августа, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Распознать новую болезнь EVALI, которая вызывается употреблением вейпов и электронных сигарет, довольно сложно, так как её симптомы во многом похожи на признаки COVID-19. Об этом 29 августа рассказал врач-кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, комментируя данные Минздрава о том, что вейпы и электронные сигареты вызывают новую болезнь лёгких — EVALI.

Stefano Guidi/Global Look Press

«В основном болезнь повреждает желудочно-кишечный тракт после употребления вейпов и подобных курительных веществ. Однако пока сложно сказать, насколько сильно курение таких веществ влияет на организм человека», — отметил врач.

Как он пояснил, согласно данным европейских и американских пульмонологов, использование вейпов может привести к фиброзу лёгких, который может быстро развиваться, при этом здоровая ткань замещается соединительной, а повреждённые участки не могут участвовать в газообмене.

Также употребление вейпов может привести к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы, добавил терапевт. По его словам, эта болезнь является реакцией организма на повреждение лёгочной ткани и желудочно-кишечного тракта.

«Она протекает по типу вирусной инфекции с повышением температуры тела. Существует чёткая связь между употреблением электронных сигарет и развитием болезни, что подтверждается статистическими данными. Распознать эту болезнь очень сложно, поскольку её симптомы очень похожи на симптомы COVID-19»,— отметил врач.

Как передавало ИА Регнум, в Минздраве сообщили, что EVALI — острое лёгочное повреждение, вызванное потреблением электронных сигарет. Изучение болезни замедлилось с началом пандемии коронавируса из-за схожести вызываемых симптомов, а её выявляемость остановила свой рост, что, однако, не снижает ее опасность для потребителей вейпов.

В Минздраве уточнили, что у больного появляются недомогание и сильная слабость, температура, кашель, одышка. Также происходят патологические изменения в лёгких. Отличительным симптомом EVALI является нарушение работы пищеварительной системы.

В июне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России число курящих с 2009 года уменьшилось больше чем в два раза. Однако сегодня привычка курения усугубляется употреблением вейпов, отметила она.

В мае в Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов в России. Инициатива предполагает внесение изменений в закон об охране здоровья граждан. Депутаты выступают за введение запрета на продажу в рознице никотина, в том числе синтезированного, или его производных, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостей и устройств для их доставки.

В пояснительной записке уточняется, что из-за этих ограничений федеральный бюджет лишится части доходов, однако более важным вопросом они называют защиту здоровья населения. Авторы документа также указывают на то, что нелегальный оборот вейпов уже сейчас достиг больших объёмов, и правоохранительные органы должны бороться с этим.

По данным депутатов, в стране электронные сигареты используют около четырёх миллионов человек. Кроме того, приводится информация Минздрава, касающаяся числа вейперов среди подростков. Их количество к началу 2023 года выросло в десять раз по сравнению с 2011 годом, когда в России начали продавать электронные сигареты.