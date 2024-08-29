Тула, 29 августа, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Глава региона поблагодарил ее за внимание к региону и поддержку при реализации инициатив региона в развитии культуры.

Пресс-служба правительства Тульской области Ольга Любимова и Дмитрий Миляев

«Сегодня Тульская область уверенно развивается в сфере культуры, а по некоторым направлениям наш регион заслуженно признан ведущим, — заявил Миляев. — Сегодня Тула по праву имеет статус третьей музейной столицы России после Москвы и Санкт-Петербурга».

Врио губернатора напомнил, что на сегодняшний день в Тульской области порядка 120 музеев различной подчиненности, среди которых пять — федеральные музеи и их филиалы. Развивается Музейный квартал в Туле и совсем скоро благодаря поддержке Минкультуры России в историческом центре откроются филиалы трех федеральных музеев — Бахрушинского, Музея им. Андрея Рублева и Политеха. При поддержке Минкультуры России в регионе проходит «Музейное лето в Туле» и его событийные и выставочные проекты.

«Всё это даёт нам возможность для развития творческого потенциала и самореализации туляков, привлечения гостей в регион», — подчеркнул Дмитрий Миляев. На встрече были обсуждены перспективные проекты региона. Благодаря поддержке Министерства в Туле было построено фондохранилище регионального музейного объединения. В его выставочном пространстве сейчас работает выставка из фондов 12 ведущих национальных музеев «Тула. Шедевры. Музеи России». На следующий год планируется выставочный проект с Русским музеем.

В рамках программы «Наш район» начинается возведение модульных клубов в сельских поселениях региона. За пять лет планируется возвести свыше 60 таких объектов. Министр культуры отметила, что инициативу можно использовать и в других регионах. В регионе завершается реставрация Тульского государственного театра кукол. Начата работа по подготовке к реконструкции одного из старейших театров страны — Тульского академического театра драмы.

Министр предложила подумать над включением реконструкции театра в программу подготовки к празднованию 650-летия Куликовской битвы в 2030 году. Туда же войдут и восстановление Всехсвятского храма в Туле и храмы Куликова поля, в том числе усыпальница Бобринских в Донском.

«Национальный проект «Культура» очень помог отрасли по всей стране. Мы ждем продолжения его важнейших строчек в будущей итерации нацпроектов и призываем регионы активно включиться в их реализацию», — сказала Ольга Любимова. Также министр высоко оценила инициативу Дмитрия Миляева по организации бесплатных экскурсий для семей участников СВО.