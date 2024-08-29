Париж, 29 августа, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, находящийся во Франции под судебным надзором, может жить исключительно по определённому судьёй адресу. Об этом пишет 29 августа газета Liberation, ссылаясь на пояснения парижской прокуратуры.

lukomore. org/Global Look Press Павел Дуров

В ведомстве пояснили, что ограничения в отношении Дурова — не домашний арест. Он вправе перемещаться внутри страны, носить электронный браслет ему не нужно.

Предпринимателя обязали регулярно отмечаться в полицейском участке и согласовывать новый адрес с судьёй в случае переезда. Кроме того, на время следствия у Дурова забрали все паспорта.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. Предпринимателя обвиняют в десяти уголовных преступлениях, ему грозит до 10 лет лишения свободы. После заседания 28 августа Дурова перевели из-под стражи под судебный надзор, обязали внести залог в размере 5 млн евро и запретили покидать Францию.

Одновременно власти Франции и Швейцарии рассматривают ещё несколько дел, связанных с Дуровым. В частности, по данным СМИ, у МИД Франции возникли вопросы по поводу законности получения основателем Telegram французского гражданства.

Россия считает Дурова своим гражданином и готова оказывать ему всё необходимое содействие, заявил 29 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что дела против Дурова не должны становиться политическим преследованием.

По мнению американского журналиста Такера Карлсона, Дурова не могли задержать во Франции без одобрения администрации президента США Джо Байдена.