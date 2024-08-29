Адвокат Либескинд заявил, что его клиенту Дурову грозит до 10 лет тюрьмы
Париж, 29 августа, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Основателю Telegram Павлу Дурову грозит до 10 лет лишения свободы, заявил французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд.
«Павлу Дурову грозит максимум 10 лет тюремного заключения, поскольку во Франции, в отличие от США, приговоры не могут суммироваться», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
Адвокат предпринимателя добавил, что из всех правонарушений, в совершении которых подозревается Дуров, наиболее серьёзными является незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы. За указанное преступление максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.
Ранее адвокатов Парижа и Ниццы Ирина Сидорова сообщила, что в отношении предпринимателя был установлен судебный контроль. Дурову запретили покидать территорию Франции. В обратном случае основатель мессенджера может быть объявлен в розыск, после чего его поместят под стражу на период следственных действий.
Как передавало ИА Регнум, основатель Telegram был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, позднее его арестовали. Дурова обвиняют в десяти уголовных преступлениях, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
28 августа после судебного заседания и предъявления обвинений Дурова освободили из-под стражи под надзор, он должен внести залог в 5 млн евро. Ему запретили покидать территорию Франции.
Одновременно власти Франции и Швейцарии рассматривают ещё несколько дел, связанных с Дуровым. В частности, по данным СМИ, у МИД Франции возникали вопросы по поводу законности получения основателем Telegram гражданства этой страны.
29 августа парижский суд отпустил Павла Дурова из-под стражи под залог и судебный надзор. Его адвокат в суде апеллировал к тому, что бизнесмен не может отвечать за действия третьих лиц, совершённые с использованием мессенджера.