Париж, 29 августа, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Суд в Париже изъял у основателя Telegram Павла Дурова все паспорта на период следствия, заявила член коллегии адвокатов Парижа и Ниццы Ирина Сидорова.

Pavel Durov Павел Дуров

«Все паспорта, которые были при нём, изъяты на время следственных действий. То есть у него нет возможности покинуть Францию воздушным, морским или наземным путём», — сказала Сидорова.

Адвокат добавила, что в отношении предпринимателя был установлен судебный контроль. Дурову запретили покидать территорию Франции. В обратном случае основатель мессенджера может быть объявлен в розыск, после чего его поместят под стражу на период следственных действий.

Следствие по делу Дурова может продлиться более трёх месяцев, заключила Сидорова.

Как передавало ИА Регнум, основатель Telegram был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, позднее его арестовали. Дурова обвиняют в десяти уголовных преступлениях, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

28 августа после судебного заседания и предъявления обвинений Дурова освободили из-под стражи под надзор, он должен внести залог в 5 млн евро. Ему запретили покидать территорию Франции.

Одновременно власти Франции и Швейцарии рассматривают ещё несколько дел, связанных с Дуровым. В частности, по данным СМИ, у МИД Франции возникали вопросы по поводу законности получения основателем Telegram гражданства этой страны.

29 августа парижский суд отпустил Павла Дурова из-под стражи под залог и судебный надзор. Его адвокат в суде апеллировал к тому, что бизнесмен не может отвечать за действия третьих лиц, совершённые с использованием мессенджера, точно так же, как Карл Бенц не может отвечать за все ДТП, а Тим Кук — за использование Telegram преступниками посредством айфонов.