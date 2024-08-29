Москва, 29 августа, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Новый шестиполосный мост через Москву-реку свяжет три района столицы. Об этом в своём блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Алексей Колчин ИА Регнум

Он проинформировал, что новый мост будет проходить через Москву-реку. Он соединит Филёвский парк, Пресненский и Хорошёво-Мнёвники. Кроме того, мост создаст дополнительный выезд со стороны строящегося Национального космического центра на северо-запад города.

«Мост возводят методом надвижки. Сейчас строители устанавливают опоры, ведут работы по сборке металлоконструкций арочного пролётного строения. Открытие моста намечено на 2025 год», — рассказал мэр столицы.

Он добавил, что готовность нового автомобильного моста с шестиполосным движением превысила 35%.

Как сообщало ИА Регнум, автомобильный мост через Москву-реку готов почти на треть. По словам мэра столицы, в рамках проекта построят и реконструируют 2,1 км дорог. Также будет возведена эстакада и шумозащитные экраны.

Ранее Собянин рассказал об уникальных технологиях строительства мостов в Москве. Он отметил, что в столице при строительстве мостов чаще всего применяют три метода: надвижки, укрупнительной сборки и метод монтажа готовой конструкции. По словам мэра, современные технологии возведения мостов облегчают их строительство и позволяют специалистам работать в стеснённых городских условиях.