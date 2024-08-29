Санкт-Петербург, 29 августа, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыли в Северной столице технологический хаб. Он объединит IT-команды Сбера и станет центром притяжения для экспертного ИТ-сообщества города и всего северо-запада России.

Пресс-служба Сбера В Санкт-Петербурге открылся крупнейший технохаб Сбера для IT-специалистов

В новый хаб уже переехали IT-команды Сбера, которые работали на различных площадках в Санкт-Петербурге. Это продуктовые команды, состоящие из разработчиков, тестировщиков, аналитиков, специалистов по сопровождению, DevOps-инженеров, дата-сайентистов и владельцев продуктов ключевых бизнес-направлений банка.

Первые рабочие места в хабе сотрудники заняли еще в апреле, а до конца года в технохаб переедут более 1,8 тыс. ИТ-специалистов Сбера. Вторая очередь будет введена в строй в 2025 году и добавит ещё 800 рабочих мест.

Параллельно с заселением новых корпусов будет развиваться и инфраструктура территории. Там появятся фитнес-центр, различные форматы общественного питания, коммерческая инфраструктура и общедоступные пространства и сервисы.

По словам Германа Грефа, для Сбера открытие хаба — это возможность создать в регионе новые рабочие места и центр притяжения талантливых IT-специалистов, где они будут разрабатывать технологические сервисы и продукты, которыми будут пользоваться миллионы россиян. «Мы спроектировали технохаб таким образом, чтобы его территория осталась доступной для жителей и гостей Северной столицы», — подчеркнул Греф, добавив, что при реконструкции учитывалась историческая значимость локации.

«Открытие технохаба Сбербанка — это не просто появление нового IT-пространства в нашем городе, это мощный сигнал о готовности Петербурга закрепить свои позиции одного из ведущих центров цифровых инноваций в России», — прокомментировал Александр Беглов. Губернатор отметил, что технохаб Сбера на Васильевском острове — это место, где объединятся лучшие умы IT-сферы, будут рождаться новые идеи, разрабатываться передовые технологии, которые сделают жизнь каждого из нас комфортнее и безопаснее. Он также выразил убеждённость, что хаб станет центром притяжения для IT-сообщества Петербурга и Северо-Запада, повысит привлекательность города для талантливых специалистов и станет катализатором развития цифровой экономики в регионе и стране.

В технохабе Сбера реализованы принципы и решения лучших мировых Agile-практик, когда каждый сотрудник может выбрать для себя максимально комфортное рабочее место исходя из своих задач. Это возможно благодаря грамотному разделению пространства на зоны для совместной и индивидуальной работы, общения и отдыха.

Также в хабе предусмотрено пространство для проведения массовых мероприятий, которое оснащено современнейшим цифровым мультимедийным комплексом, спроектированным под весь спектр возможных мероприятий. Там будут проходить хакатоны, выставки и встречи. На подобных мероприятиях будут рады видеть как специалистов, так и студентов и школьников, которые планируют связать свою жизнь с разработкой.

Кроме того, на территории хаба находится специальный центр адаптации для новых IT-сотрудников (IT-Bootcamp). Там они могут подписать необходимые документы, взять рабочую технику и пропуск, пройти необходимые инструктажи в свой первый день в Сбере. Благодаря обучающим модулям и наставникам новые сотрудники максимум за две недели вникают в процессы, осваивают инструментарий и становятся полноценными членами команд.

Территория и общественные сервисы технохаба находятся в свободном доступе для жителей и гостей Санкт-Петербурга. Например, в июне начал работать первый в России фирменный магазин и иммерсивный шоу-рум компании SberDevices. В этом пространстве нового типа каждый желающий может не просто попробовать и приобрести умные устройства Sber, но прочувствовать идеальный опыт взаимодействия с умным домом через футуристический техно-перфоманс.

В ближайшее на территории хаба появятся зоны отдыха и спорта, оборудованный выход к Неве, а в отреставрированном корпусе медеплавильного цеха XIX века откроется ресторанный дворик. При реконструкции старинных зданий удалось не только сохранить их историческую часть и внести современные мотивы с помощью высокотехнологичных материалов, текстур и цветов, но и привести внутреннюю инфраструктуру зданий к высоким современным стандартам.

В технохабе используются собственные разработки Сбера в сфере IoT и АI в целях предиктивного управления всеми инженерными системами, которые повышают надежность, эффективность объектов и комфорт сотрудников.

Раннее Сбер уже открыл два технохаба — в Екатеринбурге и Казани, — где работают более 2 тыс. человек. Это разработчики, тестировщики, аналитики, специалисты по сопровождению информационных систем, эксперты по кибербезопасности, машинному обучению и искусственному интеллекту. Численность команды IТ в Казани выросла в три раза с момента открытия. Более 3,5 тыс. IТ-специалистов посетили профессиональные мероприятия Сбера, которые проводились в хабах.