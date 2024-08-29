Москва, 29 августа, 2024, 16:59 — ИА Регнум. После обстрела жилых домов в городе Льгове Курской области военные следователи возбудили уголовное дело о теракте, сообщили 29 августа в пресс-службе Главного военного следственного управления СК России.

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Отмечается, что дело возбуждено в отношении военнослужащих 22-й отдельной механизированной бригады), 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 61-й отдельной механизированной бригады ВСУ и других подразделений и соединений украинских формирований.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Как передавало ИА Регнум, 22 августа город подвергся обстрелу кассетными снарядами, повреждения получили жилые дома и объекты инфраструктуры.

29 августа ВСУ вновь обстреляли Льгов, повреждения получили два жилых дома, железнодорожные пути и склад.

Глава города Алексей Клемешов рекомендовал всем покинувшим Льгов не возвращаться до стабилизации обстановки в городе и сообщил, что жителям, которые хотят покинуть Льгов, необходимо обратиться в городскую администрацию или позвонить по номеру 112.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. По данным на 29 августа, потери ВСУ на данном направлении превысили 7,4 тыс.