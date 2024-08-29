* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Киев, 29 августа, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Депутат Рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) обратился к украинцам из-за ситуации в Красноармейске.

Michael Lucan/Global Look Press Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

По словам депутата, ситуация у Красноармейска критическая.

«Все вокруг говорят только одно: ну у нас же должен быть какой-то план? Есть ощущение, что его нет. Обращение ко всем гражданским в Покровске — выезжайте», — написал он у себя в соцсетях.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн сообщил, что российские военные продвигаются в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в подконтрольной киевскому режиму части ДНР. По мнению Коэна, в планах главы киевского режима Владимира Зеленского усилить подразделения ВСУ на красноармейском направлении.

Ранее в силовых структурах ДНР рассказали, что оборона украинских боевиков у Новогродовки, которая расположена около Красноармейска, трещит по швам. Силовики отметили, что бойцы ВСУ сбежали с позиций, находившихся на северо-восточной окраине этого населённого пункта.

Подконтрольные киевскому режиму власти Красноармейска 15 августа призвали жителей города эвакуироваться, признав, что армия России подошла почти вплотную к населённому пункту. Как отметил глава городской военной администрации Сергей Добряк, ситуация в районе города будет только ухудшаться для ВСУ.

В силовых структурах ДНР 10 августа рассказали, что подразделения армии России приблизились к трассе Донецк — Покровск, являющейся ключевой для снабжения крупных хабов ВСУ на покровском направлении. Этот город имеет ключевое значение для логистики украинских боевиков, так как через него снабжают их подразделения в Часовом Яре, Торецке и других населённых пунктах на линии фронта.