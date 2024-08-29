Анкара, 29 августа, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Турецкий государственный банк Ziraat перестал открывать рублёвые счета. Об этом в одном из филиалов финансовой организации в Анкаре сообщили 29 августа «РИА Новости».

Ziraat Bank

С началом летнего сезона российские граждане стали жаловаться на проблемы с открытием счетов в банках Турции. Они отмечали, что частные банки делают это при условии депозита, а госбанки вовсе отказывают в открытии счетов.

«Нет, сейчас счета в рублях не открываются», — сообщили корреспонденту агентства в филиале банка в ответ на просьбу открыть рублёвый счёт.

В отделении банка Ziraat отказались назвать причину. Ранее на этой неделе в частном банке Denizbank сообщили, что гражданам России доступно открытие счетов в рублях, несмотря на проблемы с банковскими переводами между двумя странами.

Прежде, говорится в сообщении, госбанки обслуживали рублёвые счета клиентов, имеющих вид на жительство или разрешение работать или учиться в Турции. Владельцы ранее открытых рублёвых счетов получают деньги с конвертацией в турецкую лиру, при этом они должны также иметь счёт в турецкой валюте.

Как сообщало ИА Регнум, Турция начала ужесточать банковскую политику с 22 декабря 2023 года. Тогда президент США Джо Байден ввёл санкции против международных финансовых структур, которые американское правительства считает сотрудничающими с российским оборонно-промышленным комплексом.

С начала 2024 года турецкие банки столкнулись с проблемами по обработке платежей из России. Наблюдались случаи возврата уже принятых средств за поставки товаров. Банкиры начали отказываться от взаимодействия с российскими финансовыми учреждениями.