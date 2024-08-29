Москва, 29 августа, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Один из пяти новых фигурантов в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» — Хусейн Хамидов — является гражданином России, который несколько лет назад проходил срочную службу в армии РФ. По словам его брата-близнеца, они пошли служить сразу же, как им исполнилось 18 лет. Также родственники выдвинули свою версию, как Хусейн мог оказаться причастным к теракту.

Суды общей юрисдикции города Москвы Хусейн Хамидов

Басманный районный суд Москвы 29 августа продлил меру пресечения пятерым фигурантам по делу о теракте в «Крокусе», чьи имена ранее не раскрывались. Ими оказались Гадоев Шахромджон, Исмаилов Зубайдулло, Солиев Мустаким, Солиев Умеджон и Хамидов Хусейн. ИА Регнум удалось разыскать семью одного из фигурантов и узнать, как жил их родственник до того, как оказался в числе обвиняемых в террористическом акте.

Семья Хусейна Хамидова больше 10 лет назад переехала из Душанбе в Екатеринбург. В 2014 году они стали гражданами России.

«После того, как мы стали гражданами России, мы с братом пошли служить в армию, служили во Владивостоке. Затем я уехал в Москву, я работаю и учусь в АО РЖД на монтёра путей. А родители и брат остались жить в Екатеринбурге. Хусейн снимал квартиру отдельно от родителей и работал в официально в Озоне грузчиком», — говорит брат-близнец обвиняемого Хасан.

Личный архив Хусейн и Хасан Хамидовы во время службы в армии

Хасан Хамидов был шокирован новостью об обвинениях, выдвигаемых в отношении его брата. По его словам, где-то пять месяцев назад Хусейн просто пропал и перестал выходить на связь.

«Наша семья всё делает по закону, мы никогда ничего не нарушали и никому ничего плохого не делали. Мама у меня не работает, занимается домом, папа строительством занимается. Не может быть мой брат причастен к теракту. Не может быть такого, не мог он так поступить вообще никогда», — заверил молодой человек.

Брат подозреваемого предположил, как Хусейн Хамидов мог оказаться причастным к теракту. По его словам, Хусейн снимал квартиру в Екатеринбурге и испытывал финасовые трудности. В связи с этим он нашёл квартирантов, которые сейчас проходят обвиняемые по делу о теракте, которых задержали в Дагестане. Брат Хусейна, полагает, что тот не знал никаких подробностей о своих соседях по квартире. Однако при это он оказывал им помощь при устройстве на работу.

«Помогал им на работу устроиться, в такси, кажется. И, видимо, они были связаны с преступными делами, но брат этого не знал. Они жили с ним несколько месяцев, а потом случился теракт в Крокусе», — объясняет Хасан.

Подробно о деталях задержания рассказал отец Хусейна Абдурасул.

«Когда его соседи по квартире в очередной раз пропали, оказалось, что их задержали в Дагестане. Потом задержали и моего сына и увезли в Дагестан. Выяснилось, что с его карты обналичивались деньги — ему переводили деньги на карту, а он их снимал для этих квартирантов. Они говорили, что это деньги от семьи. Он им помогал также покупать сим-карты и помог сделать аккаунт для работы в такси», — рассказал отец Хусейна.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» 22 марта. Они ворвались внутрь здания и начали стрелять по людям, а затем подожгли зрительный зал. В результате теракта погибли 144 человека, включая шестерых детей. Кроме того, ещё более 500 человек пострадали.

Четырёх человек, подозреваемых в непосредственном совершении атаки, задержали 23 марта в Брянской области. Они двигались на автомобиле в сторону границы с Украиной. Российские власти заявили, что теракт в «Крокус Сити Холле» имеет украинский след.