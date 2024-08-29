Москва, 29 августа, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин напомнил о новы законах, вступающих в силу в сентябре 2024 года.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Так, с первого сентября в российских школах введут новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины» вместо основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Вместе с этим уроки труда (технологии) станут обязательным предметов для начальных и средних классов.

Кроме того, все образовательные учреждения, включая детские сады, школы, техникумы и вузы, с 1 сентября будут обязаны вывешивать государственный флаг России.

«Из общественного транспорта запретили высаживать безбилетных инвалидов I группы, следующих без сопровождающего лица. Ранее уже принята аналогичная мера в отношении детей, не достигших 16-летнего возраста. Их высадка несёт прямую угрозу жизни и здоровью. Тех, кто этого не понимает, будут наказывать высокими штрафами», — написал Володин в Telegram-канале.

Вместе с этим работодатели со штатом работников более 35 человек с 1 сентября будут обязаны устанавливать квоту для приёма инвалидов в размере от 2 до 4% от среднесписочной численности сотрудников. При этом работодатель также будет должен обеспечить необходимые условия труда для работников-инвалидов исходя из их индивидуальной программы реабилитации.

Помимо этого, с начала осени запрещается учредителям управляющих компаний иметь неснятую или непогашенную судимость за ряд преступлений, в том числе экономическим.

Также с 1 сентября вступают в силу закон, уточняющий условия оплаты сверхурочной работы.

В то же время таксистов обяжут страховать гражданскую собственность в случае причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Более того, госучреждения обяжут пользоваться хостинг-провайдерами, чьи сервера располагаются на территории РФ и подключены к государственной системе противодействия кибератакам.

Вместе с тем с 1 сентября вступаю в силу законы, уточняющий условия оказания первой помощи, а также уточняющие требования к гидам-переводчикам и экскурсоводам.

Как передавало ИА Регнум, в расписании российских школ с 1 сентября 2024 года появится новый предмет. Вместо урока «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) начнут преподавать «Основы безопасности и защита Родины».

За разработку учебной федеральной программы будут отвечать Минобороны и МЧС. Завершить разработку программы и учебных материалов планируют в течение следующего учебного года.

Как пояснил министр просвещения Сергей Кравцов, после введения в российских школах предмета «Основы безопасности и защита Родины» нагрузка на учеников не увеличится, дисциплину будут внедрять поэтапно. В рамках предмета школьники познакомятся с таким понятием, как воинская обязанность, и будут изучать задачи военной службы.