Москва, 29 августа, 2024, 16:42 — ИА Регнум. В Москве участникам спецоперации и их семьи помогут оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Mos.ru

Как указано в публикации, участники спецоперации имеют право вносить только половину платы за содержание жилого помещения и наём. Также они могут оплачивать лишь половину взноса на капитальный ремонт. Если расчётом и начислением платы за коммунальные услуги занимаются центры госуслуг «Мои документы», то военный или члены его семьи с доверенностью могут отправить запрос на льготу в электронном виде на портале mos.ru. Если это делает управляющая компания, бойцам и их родственникам нужно обращаться в подразделение Городского центра жилищных субсидий, где им помогут оформить льготу. Так же придётся сделать жителям ТиНАО. Для того, чтобы оформить эту льготу нужно иметь удостоверение ветерана боевых действий.

В сообщении отмечается, что семьи участников спецоперации, у которых на оплату коммунальных счетов уходит более 10% совокупного дохода, могут оформить субсидию на жилищно-коммунальные услуги. При этом доходы военного и задолженность по квартплате не учитываются.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля в Москве открылся первый военно-социальный центр Министерства обороны России. В нём участники спецоперации смогут получать социальные, административные и финансовые услуги. Помимо этого военным будет оказываться помощь в решении вопросов с недвижимостью, финансами и социальными гарантиями.