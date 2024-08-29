Москва, 29 августа, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Правительство России расширило поддержку приграничных с Украиной районов РФ, сообщил 29 августа на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Правительство расширяет поддержку приграничных районов. Курской области дополнительно направили 15 млрд рублей. Из них большая часть пойдет на приобретение жилья гражданами, у кого оно было утрачено, и тем, кто не может временно проживать в своем доме», — сказал он.

Мишустин добавил, что правительство продолжает финансирование пунктов временного размещения, как стационарных, так и мобильных, с бесплатным питанием.

«И нужно, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и у них было всё необходимое», — заключил премьер.

Как передавало ИА Регнум, 26 августа президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях. В частности, правительству РФ было поручено обеспечить беззаявительный характер выплат единовременной материальной помощи пострадавшим жителям, а также организовать бесперебойный доступ в Интернет и к радиотелефонной связи.

Около 70 тыс. пострадавших от атак ВСУ в Курской области получили финансовую помощь. 29 августа замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артём Шаров заявил, что пострадавшим от атак Вооружённых сил Украины в приграничных районах Курской области выплатили материальную помощь в размере 1,6 млрд рублей.

Правительство дополнительно выделит МЧС 1,9 млрд рублей в связи с ситуацией в приграничных регионах. Кабмин также подготовил решение о выделении 858 млн рублей на оказание помощи жителям в приграничных регионах из-за утраты имущества.