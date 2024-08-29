Москва, 29 августа, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Правительство РФ утвердило стратегию реализации молодёжной политики до 2030 года, сообщил 29 августа премьер-министр Михаил Мишустин.

Russian Government/Global Look Press Михаил Мишустин

Стратегия нацелена на создание условий для всестороннего развития молодых людей, в ней учтена специфика разных социальных и возрастных групп, заявил на заседании правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«К 2030 году в России должна быть сформирована система работы с молодёжью, которая обеспечит воспитание поколения ответственных и патриотически настроенных граждан», — отметила пресс-служба правительства.

К указанному сроку планируется привлечь не менее 75% молодых людей к участию в проектах и программах стратегии и не менее 45% — к добровольческой и общественной деятельности, сказано в сообщении. Главным инструментом реализации стратегии должен стать новый нацпроект «Молодёжь и дети».

Участие в разработке стратегии принимали в том числе представители молодёжи, а её реализация будет вестись совместно с властями регионов, отметила пресс-служба.

«Реализация стратегии также позволит укрепить положительный образ России и авторитет российского молодёжного движения и на международном уровне, привлечь иностранную молодёжь к участию в наших инициативах и проектах», — добавил Чернышенко.

Как передавало ИА Регнум, ранее в августе Мишустин дал поручение разработать стратегию развития образования до 2030 года. Данная программа должна будет работать в увязке с национальным проектом «Молодёжь и дети».

Новый нацпроект должен быть запущен до конца года, заявил президент России Владимир Путин в феврале в послании Федеральному собранию. Завтрашний день страны будет определяться устремлениями молодого поколения, его становлением, успехами и жизненными ориентирами, которые смогут пройти проверку на прочность, отметил президент. В этом важнейший залог и гарантия суверенитета России, подчеркнул он.