Курск, 29 августа, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Боевики ВСУ расстреляли в Курской области трёх детей, которые пытались эвакуироваться на мотоцикле, рассказал 29 августа заместитель командира батальона 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет.

U. S Army / Staff Sgt. David Carnahan

Это далеко не первый случай убийства бойцами ВСУ мирных граждан в Курской области, сказал военнослужащий, передаёт ТАСС.

«Посадили трех детей, ориентировочно 10-12 лет, на мотоцикл с коляской. Показали, в каком направлении ехать. Они поехали, они (боевики ВСУ. — Прим. ред.) расстреляли их в спину. Это произошло в районе Малой Локни», — сказал замкомандира батальона.

Ещё один случай убийства мирных граждан имел место в самой Малой Локне: несколько пожилых людей собрались около здания магазина в ожидании транспорта для эвакуации, над ними появился дрон, а через несколько минут из здания вышли два боевика и расстреляли людей из стрелкового оружия, сообщил военнослужащий.

Как передавало ИА Регнум, ранее российские власти сообщали о многочисленных преступлениях ВСУ в регионе. В частности, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что украинские формирования в первые часы вторжения в регион расстреливали дороги, что осложнило эвакуацию мирных жителей.

У властей есть данные о сексуальном насилии иностранных наёмников ВСУ и украинских националистов в отношении мирных жителей Курской области, заявил 29 августа посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он также рассказал, что боевики ВСУ похищают мирных жителей Курской области и увозят в неизвестном направлении.

Взятые в плен боевики ВСУ ранее признавались, что занимались в Курской области мародёрством и похищали мирных жителей. Украинским военным был дан приказ расстреливать мирных жителей, оказывающих сопротивление, рассказал один из пленных.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. По данным на 29 августа, потери ВСУ на данном направлении превысили 7450 человек.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики.