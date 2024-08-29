Москва, 29 августа, 2024, 18:03 — ИА Регнум. В регионах избиратели хорошо знают кандидатов в губернаторы, у действующих глав и временно исполняющих обязанности есть все шансы на победу в первом туре при достаточно высокой явке. Об этом рассказал руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола на тему «Выборы 2024: финальный прогноз», организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Bulkin Sergey/Global Look Press

В 21 регионе пройдут выборы губернаторов, а в четырёх других регионах глав изберут депутаты законодательных собраний по представлению президента.

Ведущие социологические службы — ВЦИОМ, ИНСОМАР, ФОМ — проанализировали предвыборную ситуацию и выяснили, избиратели хорошо информированы о предстоящих выборах, и большинство прочит победу действующему руководителю.

Мамонов, ссылаясь на данные ВЦИОМ, рассказал, что уровень осведомленности о предстоящих выборах в семи регионах, в которых проходило исследование, составляет 68-81%. Речь идёт о Санкт-Петербурге, Калининградской, Мурманской, Вологодской областях, Калмыкии, Забайкальском крае и Республике Алтай. По его словам, расчетный показатель явки в этих субъектах колеблется от 33,6% до 55,1%. По мнению хорошо осведомлённых о выборах и намеренных голосовать граждан, наибольшие шансы на победу имеют действующие губернаторы (76-89%), уточнил он.

«По мнению жителей семи регионов, где мы проводили исследования, действующие главы, по мнению людей, одержат победу. Причём эта победа будет очень весомой. Интерес к выборам достаточно высокий вне зависимости от явки», — отметил Мамонов.

Инициативный комбинированный опрос проводился с 19 по 27 августа. В Калининградской, Вологодской, Мурманской области, Республике Калмыкия и Республике Алтай исследование проводилось по месту жительства респондентов, в Забайкальском крае и в Санкт-Петербурге — методом телефонного интервью. В опросе приняли участие по 1600 респондентов от 18 лет и старше в каждом регионе, кроме Забайкальского края, где на вопросы ответили 800 респондентов.

По словам управляющего директора ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдуса Алиева, практически все кандидаты, баллотирующиеся на пост глав регионов, будь то временно исполняющие обязанности или те, кто идёт на второй срок, находятся в зоне абсолютного доминирования над своими оппонентами.

«Ни о каких вторых турах речь вести не представляется возможным, а наши избиратели сплотились вокруг представителей власти, кандидатов, которых предложил президент, и вокруг тех общественно значимых ценностей, которые эти кандидаты с собой несут», — подчеркнул эксперт.

Эксперт обсудили выборы в Курской области, где были отложены десять муниципальных кампаний, однако выборы главы региона проходят по плану.

Исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова подчеркнула, что в стране сложилась практика проведения выборов в строго назначенные сроки, независимо от текущей обстановки. Если бы решение было иным, это безусловно могло бы негативно сказаться на стабильности и уверенности в политической системе, добавила эксперт.

Как передавало ИА Регнум, в центре Москвы 8 сентября в десятый раз состоится всероссийский марафон «Ночь выборов. Десятая. Юбилейная. Наша». Это событие соберёт ведущих представителей экспертного сообщества России и мира, связанных с избирательным процессом. Они будут обсуждать важные политические вопросы и делиться своим мнением в ходе жарких дискуссий, которые пройдут на площадке «Красного Октября».

В юбилейный десятый раз нон-стопом будут проходить выступления экспертов, круглые столы, прямые включения из регионов России и брифинги. Также состоятся пресс-конференции парламентских партий и Независимого общественного мониторинга, где они подведут итоги избирательной кампании. Кроме этого будут проведены круглые столы, посвящённые развитию избирательной системы в России и за рубежом, ведению электоральных кампаний в условиях информационного противостояния и прогнозам итогов единого дня голосования.

Пресс-служба Независимого общественного мониторинга (НОМ) сообщила, что к единому дню голосования полностью готова инфраструктура общественного наблюдения. Во всех регионах созданы общественные штабы, которые будут круглосуточно следить за ходом выборов и проверять все сообщения о возможных нарушениях. Особое внимание уделяется приграничным регионам, где голосование будет проходить в непростых условиях.

Первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов отметил, что в регионах электронная форма голосования становится всё более популярной. Вместе с этим развивались инструменты наблюдения за технологией.

Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области и на выборах в Законодательное собрание Севастополя стартовало 28 августа и продлится до 5 сентября. Основное голосование состоится 6, 7 и 8 сентября.

С 28 августа для жителей Курской области организовали досрочное голосование на участках и на дому. Избирательная комиссия региона приняла соответствующее решение в целях обеспечения безопасности граждан.

Ранее зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что выборы губернатора Курской области переносить не будут. Должность временно исполняющего обязанности губернатора региона занимает Алексей Смирнов.

В середине июня глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что дистанционное электронное голосование пройдёт 6–8 сентября в 25 регионах России. По её словам, в 83 субъектах в единый день голосования (8 сентября) организуют около 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней и референдумов. На них свой голос смогут отдать свыше 55 млн избирателей.