Курск, 29 августа, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Из «серой зоны» в приграничных районах Курской области удалось эвакуировать 12 жителей, сообщил заместитель директора департамента информационной политики МЧС Артём Шаров.

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«За сутки по индивидуальным заявкам из так называемой «серой зоны» совместно с Минобороны и волонтёрами проведена эвакуация 12 граждан. Также восстановлена связь с родственниками для 34 человек, ранее эвакуированных из опасных районов», — сказал Шаров.

Он добавил, что с близкими уже воссоединилась 424 человека. Кроме того, за сутки через портал госуслуг были приняты около 3 500 заявлений и произведены выплаты по 71 тыс. заявлений на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. В регионе объявили режим чрезвычайной ситуации. Президент России Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Курской области Алексея Смирнова об автоматическом режиме выплаты в размере 15 тыс. рублей для жителей Курской области, которые покинули приграничную зону.

26 августа Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях. В частности, правительству РФ было поручено обеспечить беззаявительный характер выплат единовременной материальной помощи пострадавшим жителям, а также организовать бесперебойный доступ в Интернет и к радиотелефонной связи.

29 августа посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что более 350 человек из Курской области помогли найти сотрудники Российского Красного Креста (РКК) за прошедшую неделю.