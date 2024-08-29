Ханты-Мансийск, 29 августа, 2024, 15:13 — ИА Регнум. В водоёмы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры выпустили более 9 млн мальков молоди ценных пород промысловых рыб, в том числе более 700 тысяч мальков краснокнижного сибирского осетра и стерляди. Экологическое мероприятие провела компания «РН-Юганскнефтегаз», крупнейший нефтедобывающий актив «Роснефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В реки Югры выпустили более 9 млн мальков ценных пород рыб

Молодь выращивают по заказу предприятия специальные рыбоводные организации. Там малькам создают оптимальные условия, контролируя питание, температурный режим и качество воды, чтобы обеспечить максимальную выживаемость сеголеток после выпуска в открытые водоёмы.

Такие мероприятия позволяют увеличить численность особей ценных пород рыб в реках и обеспечить устойчивый рост популяции в будущем. Предприятия «Роснефти» ежегодно выпускают мальков ценных рыб в рамках масштабной программы по сохранению биологического разнообразия и восстановлению водных биоресурсов.