Москва, 29 августа, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Канал поставки спецсредств для незаконного получения информации пресекли сотрудники МВД и ФСБ России, изъято более 3 тыс. шпионских устройств. Об этом сообщили 29 августа в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

По данным спецслужбы, российский гражданин организовал поставку большого объёма таких устройств из-за границы, чтобы сбывать их через популярные интернет-площадки и торговые павильоны.

«Видеозаписывающая аппаратура, замаскированная под ручки, часы, сетевые адаптеры, пауэрбанки и игрушки, а также мини-диктофоны, спрятанные во флеш-накопители, поступала в Россию из-за рубежа», — уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Подозреваемого задержали, товар, хранившийся в помещениях на западе Москвы, изъяли и направили на экспертизу. Это более 3 тыс. различных электронных устройств.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте спецсредств, предназначенных для негласного получения информации (138.1 УК РФ). Ранее задержанного уже судили за подобное преступление, добавила Волк.

Как сообщало ИА Регнум, ранее жителя Челябинска приговорили к году и десяти месяцам колонии строгого режима за кражи и незаконный оборот специальных технических средств. Мужчина купил код-граббер, предназначенный для негласного получения информации, и пользовался им при кражах из автомобилей.