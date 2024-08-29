Париж, 29 августа, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Основатель Telegram Павел Дуров остался доволен решением парижского суда, который отпустил его из-под стражи под залог и судебный надзор, сообщил 29 августа Telegram-канал Shot со ссылкой на информированный источник.

lukomore. org/Global Look Press

По этим данным, Дуров отметил профессионализм своего адвоката и после заседания, выходя из здания суда, находился в хорошем настроении.

На опубликованных кадрах видно, как Дуров, одетый в чёрную одежду и в чёрных очках, с улыбкой покидает здание суда, хлопая по плечу сопровождающего его мужчину.

По данным Telegram-канала, адвокат Дурова в суде апеллировал к тому, что бизнесмен не может отвечать за действия третьих лиц, совершённые с использованием мессенджера, точно так же, как Карл Бенц не может отвечать за все ДТП, а Тим Кук — за использование Telegram преступниками посредством айфонов.

Как передавало ИА Регнум, основатель Telegram был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа, позднее его арестовали. Дурова обвиняют в десяти уголовных преступлениях, ему грозит до 10 лет лишения свободы. 28 августа после судебного заседания и предъявления обвинений Дурова освободили из-под стражи под надзор, он должен внести залог в 5 млн евро. Ему запретили покидать территорию Франции.

Одновременно власти Франции и Швейцарии рассматривают ещё несколько дел, связанных с Дуровым. В частности, по данным СМИ, у МИД Франции возникали вопросы по поводу законности получения основателем Telegram гражданства этой страны.

Кроме того, 29 августа Ирина Болгар, называющая себя матерью детей Дурова, заявила, что трибунал Швейцарии лишили основателя Telegram родительских прав после изучения её иска, в котором Болгар обвинила Дурова в применении насилия в отношении детей.