Курск, 29 августа, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Специалисты-взрывотехники МЧС России за прошедшие сутки обезвредили более 130 взрывоопасных предметов в двух населённых пунктах Курской области. Об этом 29 августа сообщил заместитель директора департамента информационной политики МЧС Артём Шаров.

ТАСС/Максим Григорьев

По его словам, за прошедшие сутки сводным пиротехническим отрядом МЧС были обследованы два населённых пункта в одном из районов приграничья.

«При проверке обнаружены и обезврежены 136 взрывоопасных предметов», — сказал он журналистам.

Шаров добавил, что всего специалисты ведомства обнаружили и обезвредили в Курской области 290 взрывоопасных предметов. Всего проверено 18 га территории, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 22 августа глава МЧС РФ Александр Куренков рассказал, что для наращивания сил и средств в Курскую область перебросили дополнительные силы МЧС России, включая сводный пиротехнический отряд. Он уточнил, что территория площадью 10 га уже полностью очищена от взрывоопасных предметов.

Глава ведомства также отметил, что украинские боевики регулярно совершают террористические атаки на сотрудников МЧС, врачей и волонтёров на территории региона. По словам министра, из-за этого было организовано постоянное взаимодействие ведомства с подразделениями Минобороны и Росгвардии.

22 августа первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что из приграничных районов Курской области эвакуировали 115 тыс. человек. В регионе развернули 84 пункта временного размещения, в которых находятся свыше 66,5 тыс. жителей, в том числе почти 1,4 тыс. детей.