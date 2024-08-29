Москва, 29 августа, 2024, 15:29 — ИА Регнум. В августе наиболее популярными видеохостингами в России стали YouTube и «VK видео». Об этом свидетельствуют данные Mediascope.

Дарья Драй ИА REGNUM

Согласно данным исследовательской компании, американским видеохостингом ежедневно пользуются 49,7 млн человек, в то время как аудитория «VK видео» составляет 36,9 млн человек. Российский видеохостинг Rutube используют каждый день только 6 млн россиян, а видеоплатформу Nuum — 0,1 млн человек.

Исследовательская компания уточнила, что данные были получены за период с 19 по 25 августа 2024 года среди россиян от 12 лет. При этом во время сбора данных не учитывалось использование SmartTV.

Как сообщало ИА Регнум, приложение «VK видео» возглавило списки самых скачиваемых приложений в России на фоне проблем с работой YouTube. Помимо этого, в тройку наиболее скачиваемых приложений в России в AppStore оказались Rutube и TikTok.

По данным пресс-службы VK, с сентября прошлого года приложение VK Видео установили 20 млн раз. При этом за первую неделю августа этого года прирост аудитории увеличился в 2,2 раза по сравнению со среднемесячными показателями июля. Прирост составил 2,5 млн пользователей в сутки. Суммарное суточное время просмотра в приложении тоже увеличилось. Оно превысило 5 млн часов.