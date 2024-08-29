* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 29 августа, 2024, 14:45 — ИА Регнум. «Исламское Государство» (ИГ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) намеревалось совершить теракт с большим количеством жертв на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Вене, заявил 29 августа заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, передаёт газета The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум

ЦРУ передало информацию властям Австрии, что позволило задержать террористов, сказал Коэн.

«На этом концерте они собирались убить большое количество, десятки тысяч людей. (В том числе. — Прим. ред.), я уверен, многих американцев. Австрийцы смогли провести аресты, потому что агентство и наши союзники в разведывательном сообществе предоставили информацию о том, что группа лиц, связанная с ИГ, хотела совершить это», — заявил замдиректора ЦРУ.

По его словам, ведомство передало Австрии данные о четырёх лицах, связанных с ИГ. Двое были арестованы перед концертом, ещё двое — позднее. При задержании у подозреваемых были обнаружены материалы для изготовления взрывного устройства, кроме того, они имели доступ к концертной площадке, добавил Коэн.

Как передавало ИА Регнум, Тейлор Свифт планировала дать в Вене три концерта, первый из них должен был состояться 7 августа. Общее число зрителей должно было составить около 200 тыс. человек. По решению властей концерты были отменены.

23 августа вооружённый ножом мужчина напал на посетителей «Фестиваля многообразия» в немецком городе Золинген. Погибли три человека, восемь человек получили ранения, пятеро из них — серьёзные. Ответственность за нападение взяла на себя ИГ.