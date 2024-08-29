Москва, 29 августа, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Призыв главы европейской дипломатии Жозепа Борреля к полному снятию ограничений на удары ВСУ по территории России является призывом к эскалации конфликта и развязыванию ядерной войны. Такое мнение 29 августа корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press

Перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе, где также присутствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Боррель заявил, что поставляемое Западом Киеву оборудование должно использоваться для ударов по местам, откуда Россия наносит удары Украине.

По мнению Мартынова, Боррелю безразлично, что может произойти с Европейским континентом в результате эскалации конфликта.

«По сути, Боррель призывает к эскалации конфликта и развязыванию ядерной войны. Одновременно с этим он настоятельно требует наказать израильских министров за разжигание ненависти и нарушение прав человека. Таким образом, с одной стороны, Боррель призывает разрешить киевскому режиму более жёсткие действия, провоцируя ответные меры. С другой стороны, он выступает за скорейшее прекращение операции Израиля в секторе Газа и наказание израильских министров. Это похоже на шизофрению», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что политический класс Европы в целом не соответствует потребностям и интересам большинства жителей Европейского континента.

Член международного комитета Совфеда, сенатор от Республики Крым, председатель Русской общины Крыма Сергей Цеков отметил, что Боррель за годы своей работы на посту главы европейской дипломатии сделал много абсурдных и необдуманных заявлений.

«Интересно, как бы Боррель отнёсся к тому, что ограничения могут быть сняты и с нанесения ударов по его стране, включая его дом. Надеюсь, что к высказываниям Борреля никто не будет прислушиваться, поскольку он уже не является влиятельной фигурой. На Западе достаточно политиков, которые, с одной стороны, негативно настроены против России, но, с другой стороны, не хотят эскалации конфликта. Они понимают, что эта эскалация может привести к тому, что война придёт и на их землю, в их дома», — отметил сенатор.

Как передавало ИА Регнум, 31 мая стало известно, что чиновники в Киеве и Евросоюзе попросили президента США Джо Байдена разрешить украинским войскам наносить удары по всей территории России.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 31 мая в ходе пресс-конференции в Стокгольме заявил, что получил послание от США о возможностях использования западного оружия для ударов по российской территории. Зеленский добавил, что считает вопросом времени, когда украинской армии разрешат обстреливать территорию России любым оружием.

В тот же день американская газета The Wall Street Journal сообщила, что США разрешат Украине использовать для ударов реактивные системы залпового огня HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию. Отмечается, что Вашингтон ограничил применение своего оружия, чтобы конфликт не перерос в прямое столкновение с Россией. В частности, ракеты ATACMS не будут применяться для ударов по территории РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 мая заявил, что уже были попытки атаковать территорию страны западным оружием. Он добавил, что это демонстрирует степень вовлечённости США в конфликт на Украине.

Президент России Владимир Путин 28 мая отметил, что на фоне обсуждений о снятии ограничений на удары вглубь российской территории рекомендовал НАТО осознать серьёзность последствий таких решений.

Глава государства 13 марта заявил, что Россия готова применять оружие, в том числе ядерное, при возникновении опасности для существования российского государства, риске нанесения ущерба суверенитету и независимости страны. Президент напомнил, что всё это прописано в профильной стратегии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 августа подчеркнул, что у РФ есть своя доктрина использования ядерного оружия, о которой США знают очень хорошо.