Москва, 29 августа, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Российские военные нанесли поражение украинским войскам возле 17 населённых пунктов в Курской области. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 29 августа на брифинге.

РИА Новости / Министерство обороны РФ

Он уточнил, что за минувшие сутки российские войска, авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) у Апанасовки, Борков, Бяхово, Вишневки, Заолешинки, Кубаткина, Колмакова, Красноктябрьского, Любимовки, Михайловки, Новой Сорочины, Обуховки, Плехово, Рубанщины, Русского Поречного, Снагости и Черкасской Конопельки.

Подразделения ВС России продолжают выявлять и уничтожать украинских диверсантов в лесных массивах, а также наносят удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области, добавил Конашенков.

Подразделения российской группировки войск «Север» за сутки отразили четыре атаки украинских штурмовиков в направлении Коренево и Черкасского Поречного, а также сорвали попытки атак в направлении сёл в Суджанском и Кореневском районах. В результате ВСУ потеряли до 70 бойцов, ещё пятеро сдались в плен.

За сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 400 бойцов и 29 единиц бронетехники. В общей сложности с начала боёв под Курском противник потерял до 7450 бойцов, 74 танка, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 486 боевых бронированных машин и другую технику.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 августа заявил, что после атак ВСУ на Курскую область разговоры о мирном урегулировании конфликта стали неактуальными.