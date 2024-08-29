Вашингтон, 29 августа, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Переговоры о выделении Украине $50 млрд за счёт использования прибыли от замороженных активов России затягиваются из-за требований Соединённых Штатов Америки, которые хотели бы гарантий сохранения антироссийских санкций Евросоюза на более длительный срок, пишет портал Euractiv со ссылкой на источники.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Отмечается, что западные страны сталкиваются с задержками в согласовании технических деталей соглашения, которое разблокирует $50 млрд помощи для Украины за счёт использования сверхприбыли от замороженных активов Центрального банка России.

«Переговоры продвигаются медленно из-за опасений США о том, насколько постоянной может быть заморозка, учитывая, что ЕС необходимо продлевать свои санкции в отношении России каждые полгода при единогласии всех 27 государств-членов», — пишет портал.

По данным источников, Соединённые Штаты Америки запросили более долгосрочные гарантии, которые предусматривали бы «перевод механизма санкций на годичный или более длительный цикл».

Как передавало ИА Регнум, в июле глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что Соединённые Штаты Америки рассчитывают, что страны G7 смогут к октябрю согласовать предоставление Украине займа в размере $50 млрд за счёт замороженных суверенных российских активов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило об опасениях Вашингтона по поводу продолжительной возможности обеспечивать Украину финансовыми средствами за счёт прибыли, получаемой от активов России, поскольку продление санкционного режима требует единогласного решения всех 27 стран — членов ЕС каждые шесть месяцев. В связи с этим Евросоюз предложил два варианта: бессрочную заморозку активов и продление антироссийских санкций по активам каждые 18, 24 или 36 месяцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва не оставит без ответа передачу доходов от замороженных суверенных активов РФ на закупки вооружений для Украины. По его словам, действия с российской стороны будут продуманными. О жёстком ответе также предупредила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, заявившая, что решения будут приниматься в рамках национальных интересов РФ.