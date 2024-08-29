Курск, 29 августа, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Российские войска в минувшие сутки отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области, сообщило 29 августа Министерство обороны.

MOD Russia/Global Look Press

Атаки штурмовиков противника осуществлялись в направлении населённых пунктов Коренево и Черкасское Поречное, сказано в сообщении.

«Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за прошедшие сутки отражены четыре атаки штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Коренево и Черкасское Поречное», — отметило ведомство.

Кроме того, были сорваны попытки атак штурмовиков ВСУ в направлении населённых пунктов Борки, Кремяное, Спальное, Мартыновка и Черкасская Конопелька. Потери штурмовых групп противника составили до 70 человек.

Накануне, 28 августа, Минобороны сообщало об отражении восьми атак штурмовиков противника в Курской области, а также о пресечении ещё нескольких попыток атаковать.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа ведомство также сообщило, что потери противника на данном направлении за сутки превысили 400 человек. Пять бойцов ВСУ сдались в плен. Российские войска нанесли поражение противнику в районах 17 населённых пунктов Курской области, а также поразили резервы ВСУ в 11 населённых пунктах Сумской области.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. Противник на данном направлении потерял до 7450 человек, сообщило Минобороны 29 августа.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики.