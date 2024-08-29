Пекин, 29 августа, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Только ядерное оружие способно защитить Землю от столкновения с крупным астероидом, считают китайские учёные. Об этом пишет South China Morning Post.

NASA

Реальная угроза того, что планета столкнётся с крупным небесным телом, более высока по сравнению с предыдущими оценками. В этой связи следует ускорить разработку ядерных боеголовок и тяжёлых носителей, полагает группа исследователей из Пекинского института проектирования систем космических аппаратов.

«В некоторых ситуациях только ядерное оружие может предотвратить столкновение астероида с Землёй», — говорится в материале от 28 августа.

На сегодняшний день известно о примерно 30 тыс. астероидов, обнаруженных в околоземном пространстве. Однако существующих астероидов может быть гораздо больше, отмечают учёные в статье в научном журнале Scientia Sinica Technologica.

Авторы статьи напомнили, что Челябинский метеорит, упавший на Землю в 2013 году, не был обнаружен до момента вхождения в атмосферу. Они уверены, что только запуск ядерных боеголовок может нивелировать подобную угрозу. Запустить их нужно быстро, в период от семи до 30 дней, при этом ракета во время космического полёта не должна отклоняться от цели более чем на 100 м.

Учёные пояснили, что кинетическое воздействие на астероид, опробованное в ходе проекта NASA в 2022 году, поможет отклонить астероид диаметром до 140 м. Боеголовка мощностью в одну мегатонну справится с астероидами менее 50 м в диаметре. Для изменения траектории более крупных тел потребуется заряд существенно большей мощности.

Ни одна из стран в настоящее время не может запускать ядерные боеголовки в глубокий космос. Ещё одна сложность связана со сборкой тяжёлых носителей, требующей значительного времени.

Защитить человечество могло бы ядерное оружие, размещённое в одной из точек Лагранжа, где примерно уравнивается гравитационное воздействие Земли и Солнца, добавили учёные. Они напомнили, что международные соглашения запрещают Китаю размещать ядерное оружие в космосе.

Как передавало ИА Регнум, 27 июня астероид 2011 UL21 размером с Эверест приблизился к Земле на самое короткое расстояние больше чем за 100 лет, оказавшись от неё примерно в 6,4 млн км. Небесное тело, угрожающее нанести масштабный ущерб и выбросить при ударе значительный объем «мусора» в атмосферу, назвали «убийцей планет». Подобный инцидент грозит Земле глобальными климатическими изменениями.

В июле астроном Владимир Сурдин, оценивая риск столкновения с Землёй приближающегося астероида Апофис, заявил, что у человечества нет шансов защитить себя в случае подобной угрозы. Он отметил, что пока Апофис Земле не грозит: в 2029 году он пролетит примерно в 35 тыс. км от планеты.