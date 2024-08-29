Курск, 29 августа, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Заслуженные артисты России Григорий Лепс и Ярослав Дронов (SHAMAN) выступили в военном госпитале в Курске. Видеокадры выступления опубликовало Министерство обороны.

Кадр из видео

Артисты пообщались с военными, пожелали им скорейшего выздоровления и исполнили свои популярные песни «Самый лучший день» и «Я русский». В конце встречи артисты подарили бойцам и медперсоналу госпиталя витаминные наборы и гитары с автографами, сообщили в оборонном ведомстве.

«Сегодня наша встреча будет недолгой, на я надеюсь, что она запомнится. Во всяком случае, нам точно», — отметил SHAMAN.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа SHAMAN провёл концерт для жителей Мариуполя и заявил, что некоторые песни были созданы под впечатлением от поездок в Новороссию.

В этот же день Лепс опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что в связи с нападением ВСУ на Курскую область и обстрелами Белгородской области он и его команда решили перевести заработанные средства с выступления в Ростове-на-Дону в Красный Крест и государственные фонды, которые занимаются помощью пострадавшим жителям этих регионов.