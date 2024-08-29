Льгов, Курская область, 29 августа, 2024, 13:47 — ИА Регнум. ВСУ совершили артиллерийский обстрел Льгова Курской области, повреждения получили два жилых дома, железнодорожные пути и склад, сообщил 29 августа глава города Алексей Клемешов.

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Пострадавших, по предварительным данным, нет, написал Клемешов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Было зафиксировано четыре прилёта. В результате атак повреждения получили два жилых дома и железнодорожные пути станции «Льгов-Киевский». После обстрела также загорелся склад одного из комбинатов города. Пожар был оперативно ликвидирован. Никто из жителей не пострадал», — сообщил глава города.

Клемешов также рекомендовал всем покинувшим Льгов не возвращаться до стабилизации обстановки в городе и сообщил, что жителям, которые хотят покинуть Льгов, необходимо обратиться в городскую администрацию или позвонить по номеру 112.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атаковали Льгов и ранее. В частности, 22 августа город подвергся обстрелу кассетными снарядами, повреждения получили жилые дома и объекты инфраструктуры.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. По данным на 28 августа, потери ВСУ на данном направлении превысили 7000 человек.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики.

Глава киевского режима Владимир Зеленский, отдав приказ атаковать Курскую область, подписал смертный приговор украинской государственности, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Ранее у Украины был шанс выйти на мирные переговоры и сохранить страну, потеряв часть территории, но теперь это невозможно, заявил политик.