Симферополь, 29 августа, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Сергей Мальгавко / ТАСС

По его словам, в регионе выстроена оперативная координация со всеми силовыми структурами.

«Никакая сухопутная операция Крыму не угрожает. Мы готовы к развитию в любом без исключения направлении», — рассказал он.

Издание Business Insider заявило, что операция по захвату Крыма потребует от Киева огромных людских и технических ресурсов. По мнению авторов публикации, Украине, вероятно, потребуются хорошо снабжённые силы, в три-пять раз превышающие численность обороняющихся, в результате чего эта операция во много раз превысит масштабы контрнаступления 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, одной из основных целей киевского режима является разрушение Крымского моста. По словам главы киевского режима Владимира Зеленского, ВСУ будут бить по российской инфраструктуре, которая «представляет собой военную цель», в том числе по аэродромам, с которых взлетают истребители и беспилотники для ударов по позициям киевской армии.

Ранее руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что киевский режим не способен уничтожить Крымский мост, поскольку он хорошо защищён от атак.