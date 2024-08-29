Амстердам, 29 августа, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Поставленные Нидерландами Киеву истребители F-16 могут использоваться для нанесения ударов в России, но не по гражданским объектам, заявил 29 августа глава оборонного ведомства королевства Рубен Брекельманс в эфире телеканала NOS.

ТАСС/Zuma

По его словам, Киев может использовать переданные F-16 в том числе над территорией России при условии «соблюдения законов войны». Речь идёт в том числе о том, что «удары не должны быть направлены против гражданских объектов».

«Украине точно нельзя этого делать. Это условие, которое мы поставили», — заявил Брекельманс.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа командующий ВС Нидерландов Онно Эйхельсхейм заявил, что Амстердам не вводит ограничений на применение Киевом истребителей F-16, в том числе над территорией России.

Президент России Владимир Путин в марте отмечал, что поставки истребителей F-16 ВСУ не поменяют ситуацию в зоне спецоперации, их будут уничтожать, как и другую западную технику на Украине. Глава государства заявлял, что американские истребители будут для России законной целью, если их направят против неё с аэродромов в третьих странах.

Осведомлённый источник ранее сообщил, что ВС России, возможно, уничтожили первый американский истребитель F-16 на Украине в ходе удара по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. По этим данным, истребители находились на аэродроме во время нанесения ударов. Затем они поднялись в воздух и вернулись через два-три часа. Один из F-16 мог быть уничтожен во время повторного удара по аэродрому.