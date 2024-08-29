Москва, 29 августа, 2024, 13:26 — ИА Регнум. У властей есть данные о сексуальном насилии иностранных наёмников ВСУ и украинских националистов в отношении мирных жителей Курской области, заявил 29 августа посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

AP/TASS

Киевский режим отправил в атаку на Курскую области «весь сброд» из радикальных националистических формирований, сказал посол в интервью «РИА Новости».

«Зеленский был не против избавиться от них в Киеве, отправить их куда-то подальше от столицы на «утилизацию». Потому там светились подразделения типа «Нахтигаль», там есть целый ряд радикально настроенных батальонов», — заявил Мирошник.

29 августа Мирошник также рассказал, что боевики ВСУ похищают мирных жителей Курской области и увозят в неизвестном направлении. Власти уже составили предварительные списки похищенных.

Как передавало ИА Регнум, ранее российские власти сообщали о многочисленных преступлениях ВСУ в регионе. В частности, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что украинские формирования в первые часы вторжения в регион расстреливали дороги, что осложнило эвакуацию мирных жителей.

26 августа спецназ «Ахмат» взял в плен бойца ВСУ Виталия Панченко, избивавшего мирных жителей Курской области. В соцсетях было опубликовано видео, на котором бойцы ВСУ требуют, чтобы мирные жители залезли в грузовик, и бьют некоторых из них. Панченко также признался, что принимал участие в ограблении магазинов в Курской области, и рассказал, что вывез нескольких жителей региона на грузовике в Сумскую область.

Военнопленный Николай Тяжкороб ранее рассказал, что украинские бойцы в Курской области занимались мародёрством и вели себя как дикари или слабоумные. Он признал, что военнослужащие ВСУ грабили дома мирных жителей, забирали телефоны, зажигалки, деньги, алкоголь и спускались в погреба за едой.

Украинским военным было дано распоряжение расстреливать оказывающих сопротивление мирных жителей в Курской области, сообщил в свою очередь пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Лабунский.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. По данным на 28 августа, потери ВСУ на данном направлении превысили 7000 человек.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики.