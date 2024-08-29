Краснодар, 29 августа, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил расширить стимулирующую выплату педагогам школ и детских садов. Выступая на большом педагогическом совете в Краснодаре, он сообщил о намерении добавить к зарплатам учителей региона пять тысяч рублей.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

«Повышение зарплат учителям — это инвестиции в будущее, потому что от педагогов зависит, какие кадры придут работать во все отрасли экономики, — отметил Вениамин Кондратьев. — В прошлом году ввели ежемесячную доплату 5 тысяч рублей для всех учителей. По традиции добавим еще 5 тысяч рублей с января 2025 года». По словам губернатора, надбавку в пять тысяч рублей будут получать воспитатели в детских садах. Также Кондратьев пообещал проработать вопрос о повышении зарплат по педагогам коррекционных школ.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, на педагогическом совете в 2023 году Вениамин Кондратьев принял решение о надбавке для учителей края в пять тысяч рублей. Таким образом, с 2025 года школьные учителя будут получать ежемесячную выплату в 10 тысяч рублей.