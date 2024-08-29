Москва, 29 августа, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Вероятность того, что законопроект о выходном дне для родителей школьников в День знаний, 1 сентября, будет принят большинством голосов в Госдуме, крайне мала. Такое мнение 29 августа корреспонденту ИА Регнум высказал депутат Госдумы Андрей Алёхин, комментируя соответствующую инициативу депутатов.

Алексей Мальгавко/ РИА Новости

Ранее депутаты Госдумы от «Справедливой России» выступили с инициативой предоставить работающим родителям детей школьного возраста выходной день для участия в линейке в День знаний. Председатель партии Сергей Миронов сообщил, что на рассмотрение нижней палаты парламента внесены соответствующие поправки в Трудовой кодекс.

Алёхин отметил, что подобные законопроекты уже предлагали разные фракции в разное время. Однако перспективы принятия этого законопроекта в Госдуме маловероятны.

«Неясно, как в случае его принятия будут решаться вопросы с обеспечением присутствия сотрудников на рабочих местах на непрерывных производствах и в медицинских учреждениях. Эта инициатива во многом носит популистский характер, так как родители всегда находили возможность сопроводить ребёнка в первый класс, либо это делали дедушки, бабушки и другие родственники», — отметил депутат.

Алёхин также высказал мнение, что правительство не одобрит данный законопроект. Он считает, что перспективы его принятия не видны.

Политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной Палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов отметил, что подобные инициативы, связанные с выходными днями, праздниками и другими вопросами, часто выдвигаются депутатами Госдумы из популистских побуждений.

«Тема достижения депутатской личной популярности за счёт социально резонансных инициатив была всегда, и это одна из них», — подчеркнул политолог.

Как передавало ИА Регнум, с начала учебного года в России вступят в силу поправки в закон «Об образовании». Для школьников ограничат использование мобильных телефонов и умных часов во время занятий. Кроме того, в новом учебном году в школах вводятся обязательные уроки труда, а ОБЖ заменит предмет «Основы безопасности и защиты Родины».

В школах Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик 2 сентября пройдёт социальная акция «В первый класс со Знанием». Цель акции — поддержать семьи первоклассников в новых регионах в начале нового учебного года. В состав предоставляемых первоклассникам наборов входят в том числе тетради, мешки для сменной обуви, сертификаты на дополнительное образование, закладки для книг, бутылки для воды и блокноты.