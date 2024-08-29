Москва, 29 августа, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин готовится к выступлению на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил 29 августа журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

President of Russia/Global Look Press

«Сейчас ведётся активная подготовка к форуму во Владивостоке. Готовится к этому и президент», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, на форуме ожидается обширная международная программа, о которой позже расскажет помощник президента Юрий Ушаков.

«Это очень важное мероприятие. Дальний Восток и Арктика для нашей страны — это территории, обладающие несомненным приоритетом. Вы знаете, что там очень динамично развивается промышленность, территория опережающего развития», — подчеркнул Песков.

Как отметил представитель Кремля, на данный момент принимаются эффективные меры по предотвращению оттока населения с Дальнего Востока в европейскую часть России.

«Это очень важные регионы нашей страны, и, собственно, их развитие — это и есть основная задача форума», — добавил Песков.

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдёт с 3 по 6 сентября во Владивостоке. ВЭФ примет кампус Дальневосточного федерального университета.

Как передавало ИА Регнум, Путин 27 августа обратился к участникам Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке. Российский лидер тогда подчеркнул, что в рамках форума осуществляется прямое и неформальное общение между российскими и зарубежными предпринимателями, представителями государственных и общественных структур. Кроме этого, форум даёт возможность обсудить вопросы региональной повестки, а также разработать совместные проекты.

Вместе с этим глава государства указал на готовность Москвы к диалогу со всеми партнёрами в АТР.