Москва, 29 августа, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Работающим родителям детей школьного возраста следует предоставлять выходной день для участия в линейке в День знаний, с такой инициативой выступили 29 августа депутаты Госдумы от «Справедливой России».

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На рассмотрение нижней палаты парламента внесены соответствующие поправки в Трудовой кодекс, рассказал RT председатель партии Сергей Миронов.

«День знаний, 1 сентября, — один из главных праздничных дней для каждого родителя, это большой семейный праздник. Он особенно важен для тех, кто отправляет ребёнка первый раз в первый класс. Большое волнение в этот день испытывают ученики начальных классов и средней школы. Многим из них важно быть рядом с родителями на школьной линейке», — сказал Миронов.

Дополнительный выходной позволит семьям провести День знаний вместе, что оставит приятные воспоминания на всю жизнь, отметил депутат. Сейчас предоставление отгула зависит от доброй воли работодателя, но эту норму нужно закрепить в качестве обязательной, считает Миронов.

Как сообщало ИА Регнум, с начала учебного года в России вступят в силу поправки в закон «Об образовании». Для школьников ограничат использование мобильных телефонов и умных часов во время занятий. Кроме того, в новом учебном году в школах вводятся обязательные уроки труда, а ОБЖ заменит предмет «Основы безопасности и защиты Родины».

В школах Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик 2 сентября пройдёт социальная акция «В первый класс со Знанием», сообщила ранее пресс-служба российского общества «Знание». Цель акции — поддержать семьи первоклассников в новых регионах в начале нового учебного года. В состав предоставляемых первоклассникам наборов входят в том числе тетради, мешки для сменной обуви, сертификаты на дополнительное образование, закладки для книг, бутылки для воды и блокноты.