Москва, 29 августа, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Движение пригородных поездов на станции Москва-Рижская возобновится с 1 сентября, сообщили в пресс-службе «Российских железных дорог» (РЖД).

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«С 1 сентября возобновляем движение пригородных поездов на станции Москва-Рижская. Также для пассажиров открывается здание Рижского вокзала»,— говорится в публикации.

В пресс-службе напомнили, что указанная станция была закрыта на реконструкцию 1 марта 2023 года. За это время специалисты выполнили переустройство путей для запуска МЦД-4, построили две новые платформы длиной 270 метров, а также перевели систему управления движением на цифровую.

Сообщается, что с 1 сентября количество пригородных поездов, прибывающих и отправляющихся со станции Москва-Рижская, составит семь пар, в выходные — восемь. В основном среди них будут электрички, которые проследуют до станций Новоиерусалимская, Волоколамск, Шаховская и Румянцево.

На Рижском вокзале для пассажиров начнут работать кассы, залы ожидания, медпункт и санитарные комнаты, добавили в РЖД.

Как передавало ИА Регнум, «Российские железные дороги» впервые запустили беспилотный поезд «Ласточка», он начал перевозить пассажиров на Московском центральном кольце. Автоматика полностью берёт на себя ведение поезда, однако машинист будет находиться в кабине для контроля, а также открытия и закрытия дверей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал планы по модернизации и развитию транспортной системы столицы до 2030 года наиболее амбициозной программой, которую предстоит реализовать в ближайшие годы. Градоначальник отметил, что основой решения транспортной проблемы столицы стало развитие рельсового транспорта — метро и интеграции железных дорог в городскую инфраструктуру.

К 2030 году, по словам Собянина, в столичном транспорте внедрят ещё несколько сервисов, основанных на «умных» нейросетях. При этом ряд проектов, основанных на работе искусственного интеллекта, в московском транспорте уже действует. В том числе речь идёт о системах с элементами беспилотного управления в трамваях и поездах метро.