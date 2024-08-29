Москва, 29 августа, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram соблюдает европейские законы, заявил адвокат основателя сервиса Павла Дурова Давид-Оливье Камински.

Pogiba Alexandra/Global Look Press

«Telegram соблюдает европейские законы, в том числе регламент «О цифровых услугах», его действия по модерации соответствуют отраслевым стандартам», — цитирует его «РИА Новости».

Он также заявил, что бессмысленно говорить, что платформа или её руководитель несут ответственность за злоупотребления, которые произошли на последней.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Он обвиняется в десяти уголовных преступлениях и правонарушениях.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест основателя Telegram якобы не является политическим. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь отметила, что заявление президента Франции о деле Дурова показывает уничтожение Парижем свободы слова и ранее декларировавшихся ценностей.

28 августа судом в Париже после четырёх дней заключения Дурова выпустили на свободу под судебный надзор. Предпринимателю-миллиардеру запрещено теперь покидать Францию. Чтобы его отпустили из-под стражи, основатель Telegram должен внести многомиллионный залог.